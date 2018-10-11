Нацсовет назначил внеплановую проверку одного из телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета, передает УНН.
"11 октября Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" чтобы проверить информацию о структуре собственности этого телеканала", - отмечается в сообщении регулятора.
По словам председателя Нацсовета, из открытых источников стало известно, что управление телеканалом было передано Андрею Портнову, и он сам подтвердил этот факт.
Поэтому, пояснили в регуляторе, согласно Закону Украины "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизация в течение 30 дней после возникновения оснований для внесения изменений в лицензии должна подать соответствующее заявление в Национальный совет. Однако, уточнили в Нацсовете, это время прошло, а никаких документов им представлено не было.
Член Национального совета Сергей Костинский добавил, что они хотят "выяснить обстоятельства произошедшего и действуют в соответствии с действующим законодательством".
Как сообщал УНН, 10 октября, во время проведения акции под стенами МВД в Киеве, мужчина облил кефиром журналистку NewsOne.
Напомним, 4 октября Рада приняла постановление о санкциях против ряда телеканалов.