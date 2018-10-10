Біля МВС облили кефіром журналістку – поліція

Як розповіли правоохоронці, на акції під стінами МВС, яка відбулася сьогодні, 10 жовтня, один із чоловіків облив кефіром журналістку телеканалу.

“Правоохоронці, які стежили за порядком, відразу затримали правопорушника. При цьому його товариші намагалися перешкодити роботі поліцейських, влаштувавши штовханину. Згодом один із учасників із раною руки звернувся за медичною допомогою. Чоловіка, який облив журналістку, та трьох активних учасників сутички доставили до управління поліції для встановлення їх анкетних даних. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка їхнім діям”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що журналістка пише заяву, яка буде розглянута, відповідно до чинного законодавства.

Додамо, що зі свого боку постраждала журналістка телеканалу NEWSONE Анастасія Пшенична повідомила кореспонденту УНН, що її облили “не кефіром, а клеєм”.

“Я помила волосся, на скільки це було можливо, але воно все ще липке та має неприємний запах”, — повідомила Пшенична.

Нагадаємо, 17 вересня під час прямого включення на акції біля будівлі ГПУ невідомі кидали яйця у знімальну групу телеканалу. Крім того, жінка вдарила журналістку в обличчя. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України.

Поліція опитала і відпустила затриману під будівлею ГПУ жінку, яка вдарила журналістку одного із телеканалів під час прямого ефіру.