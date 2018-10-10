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Возле МВД облили кефиром журналистку - полиция

Возле МВД облили кефиром журналистку - полиция

Киев  •  УНН

 • 11164 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время проведения акции под стенами МВД в Киеве, мужчина облил кефиром журналистку одного из телеканалов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, на акции под стенами МВД, которая состоялась сегодня, 10 октября, один из мужчин облил кефиром журналистку телеканала.

"Правоохранители, которые следили за порядком, сразу задержали правонарушителя. При этом его товарищи пытались помешать работе полицейских, устроив потасовку. Впоследствии один из участников с раной руки обратился за медицинской помощью. Мужчину, который облил журналистку, и трех активных участников стычки доставили в управление полиции для установления их личных данных. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка их действиям", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что журналистка пишет заявление, которое будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что со своей стороны пострадавшая журналистка телеканала NEWSONE Анастасия Пшеничная сообщила корреспонденту УНН, что ее облили "не кефиром, а клеем".

"Я помыла волосы, насколько это было возможно, но оно все еще липкое и имеет неприятный запах", - сообщила Пшеничная.

Напомним, 17 сентября во время прямого включения на акции у здания ГПУ неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала. Кроме того, женщина ударила журналистку в лицо. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины.

Полиция опросила и отпустила задержанную под зданием ГПУ женщину, которая ударила журналистку одного из телеканалов во время прямого эфира.

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