Національний архів США викладе у вільний доступ усі твіти Дональда Трампа

Деталі

“NARA має намір надати публічний доступ до всіх зафіксованих в збережених мережах президентських записів, включаючи будь-які заблоковані або видалені твіти, які були передані нам”, — повідомили в національному архіві.

“Twitter несе повну відповідальність за те, який контент буде доступний на їхній платформі. NARA тісно співпрацює з Twitter і іншими соціальними мережами для підтримки архівних облікових записів кожної президентської адміністрації, але в кінцевому підсумку власники платформи можуть відмовитися від їхнього розміщення. NARA незалежно від онлайн-платформ зберігає копії постів і працює над тим, щоб зробити цей контент загальнодоступним”, — додав представник національного архіву.

У Twitter заявили, що не стануть відновлювати видалені пости Трампа після блокування його аккаунта в січні, хоч і мають намір зберігати їх відповідно до законів США. “Записи, заархівовані в нашому сервісі — це записи, які не порушували правила Twitter”, — підкреслили в соціальній мережі.

Контекст

Twitter назавжди заблокував особистий аккаунт Трампа 8 січня після подій у Вашингтоні, коли учасники мітингу на підтримку колишнього президента 6 січня штурмом взяли будівлю Капітолію. Тоді загинули, за офіційними даними, шестеро людей, десятки постраждали.