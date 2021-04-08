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Национальный архив США выложит в свободный доступ все твиты Дональда Трампа

Национальный архив США выложит в свободный доступ все твиты Дональда Трампа

Киев  •  УНН

 • 17461 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Национальное управление архивов США (NARA) выложит в открытый доступ все записи в социальных сетях экс-президента Дональда Трампа. Об этом представитель ведомства сообщил телеканалу Fox News, пишет УНН.

Детали

“NARA намеревается предоставить публичный доступ ко всем зафиксированным в сохраненных сетях президентским записям, включая любые заблокированные или удаленные твиты, которые были переданы нам”, — сообщили в национальном архиве.

“Twitter несет полную ответственность за то, какой контент будет доступен на их платформе. NARA тесно сотрудничает с Twitter и другими социальными сетями для поддержки архивных учетных записей каждой президентской администрации, но в конечном итоге владельцы платформы могут отказаться от их размещения. NARA независимо от онлайн-платформ сохраняет копии постов и работает над тем, чтобы сделать этот контент общедоступным”, — добавил представитель национального архива.

В Twitter заявили, что не станут восстанавливать удаленные посты Трампа после блокировки его аккаунта в январе, хоть и намерены хранить их в соответствии с законами США. “Записи, заархивированные в нашем сервисе — это записи, которые не нарушали правила Twitter”, — подчеркнули в социальной сети.

Контекст

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа 8 января после событий в Вашингтоне, когда участники митинга в поддержку бывшего президента 6 января штурмом взяли здание Капитолия. Тогда погибли, по официальным данным, шесть человек, десятки пострадали.

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