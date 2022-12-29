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Нацгвардієць збив ворожу ракету “Іглою”: показали відео

Нацгвардієць збив ворожу ракету “Іглою”: показали відео

Київ • УНН

 • 411530 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна гвардія України оприлюднила відео, де боєць з ПЗРК “Ігла” збив ворожу ракету, що летіла в бік Києва, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні зранку під час масованого ракетного обстрілу бійці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України влучним пострілом із ПЗРК “Ігла” збили ворожу крилату ракету, яка летіла в сторону Києва», – повідомила Нацгвардія.

Доповнення

росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.

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