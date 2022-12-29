Нацгвардиец сбил вражескую ракету "Иглой": показали видео

Цитата

«Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины точным выстрелом из ПЗРК “Игла” сбили вражескую крылатую ракету, летевшую в сторону Киева», – сообщила Нацгвардия.

Дополнение

россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.