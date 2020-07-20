Нацбанк збереже політику щодо Приватбанку – Шевченко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Національний банк збереже свою політику по відношенню до Приватбанку. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
“Я ще, на жаль, не є глибоко в деталях цих судових справ, але я, як голова Національного банку, і, думаю, весь Національний банк під моїм головуванням, збереже таку саму політику щодо Приватбанку, як вона була і до цього”, — сказав Шевченко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Шевченко назвав чотири пріоритети на посаді.