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Нацбанк збереже політику щодо Приватбанку – Шевченко

Нацбанк збереже політику щодо Приватбанку – Шевченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Національний банк збереже свою політику по відношенню до Приватбанку. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

“Я ще, на жаль, не є глибоко в деталях цих судових справ, але я, як голова Національного банку, і, думаю, весь Національний банк під моїм головуванням, збереже таку саму політику щодо Приватбанку, як вона була і до цього”, — сказав Шевченко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Шевченко назвав чотири пріоритети на посаді.

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