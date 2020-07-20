Голова НБУ назвав пріоритети на посаді: кредитування, макростабільність, зменшення "поганих портфелів"

“У мене є чітке бачення, як буде розвиватись банківський та фінансовий сектор в наступні роки. Мій курс базується на чотирьох основних пріоритетах. Перше — це реальне відновлення кредитування”, — сказав Шевченко.

З його слів, для української економіки, “яка сьогодні знаходиться в стані кризи, викликаної вірусом, як ніколи важливі ресурси та підтримка банківського сектору”.

“Тому наше спільне завдання з Урядом — підготувати банківську систему до кредитування важливих проектів, які дадуть поштовх економіці. Вже сьогодні в банків достатньо ліквідності, достатньо коштів для того, щоб запустити масштабне кредитування. Другий пріоритет — зниження поганих портфелів в банках”, — зазначив очільник Нацбанку.

Він зауважив, що донедавна був головою державного банку, що “має найменший кредит поганих портфелів”, тому він знає як “зробити це на ділі а не словах”.

“Пріоритет третій — збереження макрофінансової стабільності. Макростабільність — це безумовне досягнення останніх 5 років. Це фундамент для здорової економіки. Не буде у нас нездорової інфляції. Валютна політика лишиться зваженою”, — повідомив Шевченко.

Водночас, підкреслив він, валютна політика має сприяти зростанню економіки.

“Четвертий пріоритет — продовження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це ще один мій пріоритет. Я займаюсь цим з першого дня, тобто сьогоднішнього. Так само, як незалежність Нацбанку, конструктивні відносини з міжнародними фінансовими інституціями, міжнародною спільнотою, потрібно підтримувати”, — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.