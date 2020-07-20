Голова НБУ назвав пріоритети на посаді: кредитування, макростабільність, зменшення "поганих портфелів"

ukru
19 березня, 18:42 • 94495 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134722 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114500 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 128925 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133583 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123749 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 167583 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125791 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125402 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124282 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 73332 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 26908 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 114466 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 88744 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 38379 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 108257 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 113103 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 105614 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 167583 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 127085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 70110 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 76381 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112205 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 129912 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 128922 перегляди
Актуальне
Голова НБУ назвав пріоритети на посаді: кредитування, макростабільність, зменшення "поганих портфелів"

Голова НБУ назвав пріоритети на посаді: кредитування, макростабільність, зменшення "поганих портфелів"

Київ • УНН

 • 12150 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав чотири пріоритети на посаді. Про це він сказав на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

“У мене є чітке бачення, як буде розвиватись банківський та фінансовий сектор в наступні роки. Мій курс базується на чотирьох основних пріоритетах. Перше — це реальне відновлення кредитування”, — сказав Шевченко.

З його слів, для української економіки, “яка сьогодні знаходиться в стані кризи, викликаної вірусом, як ніколи важливі ресурси та підтримка банківського сектору”.

“Тому наше спільне завдання з Урядом — підготувати банківську систему до кредитування важливих проектів, які дадуть поштовх економіці. Вже сьогодні в банків достатньо ліквідності, достатньо коштів для того, щоб запустити масштабне кредитування. Другий пріоритет — зниження поганих портфелів в банках”, — зазначив очільник Нацбанку.

Він зауважив, що донедавна був головою державного банку, що “має найменший кредит поганих портфелів”, тому він знає як “зробити це на ділі а не словах”.

“Пріоритет третій — збереження макрофінансової стабільності. Макростабільність — це безумовне досягнення останніх 5 років. Це фундамент для здорової економіки. Не буде у нас нездорової інфляції. Валютна політика лишиться зваженою”, — повідомив Шевченко.

Водночас, підкреслив він, валютна політика має сприяти зростанню економіки.

“Четвертий пріоритет — продовження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це ще один мій пріоритет. Я займаюсь цим з першого дня, тобто сьогоднішнього. Так само, як незалежність Нацбанку, конструктивні відносини з міжнародними фінансовими інституціями, міжнародною спільнотою, потрібно підтримувати”, — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка і запевнив, що він професійна, мужня і відповідальна людина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32