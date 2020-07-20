Нацбанк сохранит политику в отношении Приватбанка - Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальный банк сохранит свою политику по отношению к Приватбанку. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Я еще, к сожалению, не глубоко в деталях этих судебных дел, но я, как председатель Национального банка, и, думаю, весь Национальный банк под моим председательством, сохранит такую же политику в отношении ПриватБанка, как она была и до этого", - сказал Шевченко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек.
Как сообщал УНН, ранее сегодня Шевченко назвал четыре приоритета в должности.