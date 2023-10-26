Нацбанк очікує близько 45 млрд дол. кредитів та грантів для України цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національний банк України повідомив у четвер, що очікує близько 45 млрд дол. кредитів та грантів у межах фінансової підтримки для України цього року, передає УНН.
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"Очікується, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько 45 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили у НБУ, завдяки міжнародній допомозі уряд має змогу фінансувати значний дефіцит бюджету, а НБУ – підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.
"За прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів наприкінці цього року становитиме майже 42 млрд дол. США, а в наступні роки зросте до 45 млрд дол." - сказано у повідомленні.
Також повідомляється, що Нацбанк переглянув основне припущення щодо тривалості високих безпекових ризиків.
"Припускається, що вони зберігатимуться щонайменше до кінця 2024 року. Це припущення узгоджується з переважною більшістю експертних прогнозів та результатами опитувань. Також воно відповідає припущенням, закладеним у проєкт бюджету на 2024 рік, що передбачає збереження значних видатків на підтримання обороноздатності впродовж року. Отже, ключовим ризиком прогнозу і надалі залишається триваліший термін, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо
НБУ покращив прогноз зростання ВВП України цього року до 4,9%, інфляції - до 5,8%.