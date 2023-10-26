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Нацбанк ожидает около 45 млрд долларов. кредитов и грантов для Украины в этом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальный банк Украины сообщил в четверг, что ожидает около 45 млрд долларов кредитов и грантов в рамках финансовой поддержки для Украины в этом году, передает УНН.

Нацбанк ожидает около 45 млрд долларов. кредитов и грантов для Украины в этом году

Детали

"Ожидается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около 45 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, благодаря международной помощи правительство может финансировать значительный дефицит бюджета, а НБУ – поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.

"По прогнозу НБУ, уровень международных резервов в конце этого года составит почти 42 млрд долл. США, а в последующие годы вырастет до 45 млрд долл." - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нацбанк пересмотрел основное предположение о длительности высоких рисков безопасности.

"Допускается, что они будут сохраняться по меньшей мере до конца 2024 года. Это предположение согласуется с подавляющим большинством экспертных прогнозов и результатами опросов. Также оно соответствует предположениям, заложенным в проект бюджета на 2024 год, что предусматривает сохранение значительных расходов на поддержание обороноспособности в течение года. Следовательно, ключевым риском прогноза и дальше остается более длительный срок, а также непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны", - указано в сообщении.

Напомним

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году до 4,9%, инфляции – до 5,8%.

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