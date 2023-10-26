НБУ покращив прогноз зростання ВВП України цього року до 4,9%, інфляції - до 5,8%

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12871 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 79619 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158994 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 158337 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 129431 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135028 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86528 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93607 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99217 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89859 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 7306 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10035 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 9694 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 9384 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 6272 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 158341 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226402 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375467 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311737 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 7616 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15684 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32485 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29211 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 129433 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

НБУ покращив прогноз зростання ВВП України цього року до 4,9%, інфляції - до 5,8%

Київ • УНН

 • 104932 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національний банк України переглянув прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а також суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік – з 10,6% до 5,8%, повідомили у регуляторі у четвер, пише УНН.

НБУ покращив прогноз зростання ВВП України цього року до 4,9%, інфляції - до 5,8%

ВВП

"НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. Причини: висока адаптивність бізнесу та населення, поліпшення прогнозів врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків", - вказали у НБУ.

Як повідомляється, "у 2024 році економіка зросте на 3,6%", попри збереження високих безпекових ризиків. Цьому, як зазначили у НБУ, сприятиме подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики. Водночас високі безпекові ризики і надалі обмежуватимуть інвестиції.

Інфляція

"НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік з 10,6% до 5,8%. Основна причина – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін", - вказано у повідомленні.

Так, згідно з прогнозом НБУ, інфляція залишатиметься на однознаковому рівні, хоч і тимчасово прискориться наступного року.

"У 2024 році інфляція прискориться, хоч і залишиться на однознаковому рівні – 9,8%. Тимчасове пришвидшення зростання цін зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, збереженням тиску на витрати бізнесу, зокрема через збільшення зарплат, та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", - зазначили у Нацбанку.

Нагадаємо

НБУ знизив облікову ставку до 16% і зберіг ставки за операціями з банками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42