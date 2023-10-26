НБУ покращив прогноз зростання ВВП України цього року до 4,9%, інфляції - до 5,8%

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національний банк України переглянув прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а також суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік – з 10,6% до 5,8%, повідомили у регуляторі у четвер, пише УНН.