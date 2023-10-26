НБУ покращив прогноз зростання ВВП України цього року до 4,9%, інфляції - до 5,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національний банк України переглянув прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а також суттєво покращив прогноз інфляції на 2023 рік – з 10,6% до 5,8%, повідомили у регуляторі у четвер, пише УНН.
ВВП
"НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. Причини: висока адаптивність бізнесу та населення, поліпшення прогнозів врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків", - вказали у НБУ.
Як повідомляється, "у 2024 році економіка зросте на 3,6%", попри збереження високих безпекових ризиків. Цьому, як зазначили у НБУ, сприятиме подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики. Водночас високі безпекові ризики і надалі обмежуватимуть інвестиції.
Інфляція
"НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік з 10,6% до 5,8%. Основна причина – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін", - вказано у повідомленні.
Так, згідно з прогнозом НБУ, інфляція залишатиметься на однознаковому рівні, хоч і тимчасово прискориться наступного року.
"У 2024 році інфляція прискориться, хоч і залишиться на однознаковому рівні – 9,8%. Тимчасове пришвидшення зростання цін зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, збереженням тиску на витрати бізнесу, зокрема через збільшення зарплат, та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", - зазначили у Нацбанку.
Нагадаємо
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