НБУ знизив облікову ставку до 16% і зберіг ставки за операціями з банками
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національний банк України з 27 жовтня встановлює облікову ставку на рівні 16% та водночас зберігає процентні ставки за своїми операціями з банками, повідомили у четвер у регуляторі, пише УНН.
Цитата
"Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%), а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%).
"Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними", - зазначили у Нацбанку.
У НБУ пояснили, що "модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності".
"За умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні", - зазначили у регуляторі.
Водночас у НБУ підкреслили, що "очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків з валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення процентної політики у наступному році". "Повернення до циклу зниження облікової ставки в 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки", - вказали у Нацбанку.
Довідково
Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.