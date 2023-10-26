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НБУ снизил учетную ставку до 16% и сохранил ставки по операциям с банками

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальный банк Украины с 27 октября устанавливает учетную ставку на уровне 16% и в то же время сохраняет процентные ставки по своим операциям с банками, сообщили в четверг в регуляторе, пишет УНН.

НБУ снизил учетную ставку до 16% и сохранил ставки по операциям с банками

Цитата

"Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. Таким образом Национальный банк модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным ДС будет равна "учетной ставке + 4 п.п." (20%), а по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 п.п." (22%).

"Таким образом, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными", - отметили в Нацбанке.

В НБУ объяснили, что "модернизация операционного дизайна монетарной политики усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности".

"При условии отсутствия признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании", - отметили в регуляторе.

В то же время в НБУ подчеркнули, что "ожидаемая траектория инфляции и планы относительно дальнейших шагов по валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в следующем году". "Возвращение к циклу снижения учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики", - указали в Нацбанке.

Справочно

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

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