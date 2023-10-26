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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году до 4,9%, инфляции - до 5,8%

Киев • УНН

 • 104932 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,9% до 4,9%, а также значительно улучшил прогноз инфляции на 2023 год - с 10,6% до 5,8%, сообщил регулятор в четверг, пишет УНН. Error

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году до 4,9%, инфляции - до 5,8%

ВВП

"Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9% до 4,9% в 2023 году. Причины: высокая адаптивность бизнеса и населения, улучшение прогнозов урожая, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более значительные объемы бюджетных расходов", - указали в НБУ.

Как сообщается, "в 2024 году экономика вырастет на 3,6%", несмотря на высокие риски безопасности. Как отметили в НБУ, этому будет способствовать дальнейшее развитие альтернативных маршрутов поставок и сохранение мягкой фискальной политики. В то же время высокие риски безопасности и в дальнейшем будут ограничивать инвестиции.

Инфляция

"Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 10,6% до 5,8%. Основная причина - влияние высоких урожаев на динамику цен на продукты питания", - говорится в сообщении.

Таким образом, по прогнозу НБУ, инфляция останется на однозначном уровне, хотя и временно ускорится в следующем году.

"Инфляция в 2024 году ускорится, хотя и останется на однозначном уровне - 9,8%. Временное ускорение роста цен будет вызвано низкой в ​​этом году базой сравнения стоимости продуктов питания, сохранением давления на расходы бизнеса, в частности, за счет увеличения заработной платы, а также ускорения роста административно регулируемых цен", - отметили в Нацбанке.

Напомним

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 16% и сохранил ставки по операциям с банками.

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