Натовпи розлючених людей освистали Макрона через запеклу пенсійну битву

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Президент Франції піддався критиці під час візиту до невеликого містечка Селестат у регіоні Ельзас, коли протестувальники стукали каструлями та скандували гасла, у тому числі «Макрон у відставку!».

«Ви скоро падете, просто зачекайте і побачите», - сказала одна одна із присутніх французькому лідеру, назвавши його уряд «корумпованим».

Місцева фабрика відключила ненадовго електрику, коли Макрон прибув туди, там зібралися демонстранти із ворожими транспарантами.

На запитання журналіста, як він почувається, президент відповів: «Було і гірше».

Напередодні приїзду президента до селища Муттершольц, близько сотні людей із профспілок CGT та CFDT зібралися перед мерією, використовуючи сковороди та кришки від каструль, а також свистки та ріжки.

Після кількох прохань поліції піти, поліцейські застосували силу, щоб відштовхнути їх.

«Каструлі не дозволять Франції рухатися вперед», - сказав Макрон, відвідавши деревообробний завод у селі.

«Реальність по всій країні - це не тільки ті, хто шумить каструлями або бурчить», - додав він.

У вівторок увечері під час приватної поїздки Макрона до Сен-Дені, на північний схід від Парижа, близько 300 демонстрантів також висловили свій гнів щодо його пенсійних змін.

Макрон збирається в четвер відвідати школу в південному регіоні Еро.

Доповнення

Президент дуже рідко з'являвся на публіці для спілкування з виборцями протягом трьох місяців після оголошення про вкрай непопулярну пенсійну реформу, основною мірою якої є підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Політичні опоненти та профспілки закликали протестувальників продовжити свою кампанію проти закону та закликали до нового дня масових протестів 1 травня.

Сцени нагадують візити Макрона по Франції під час так званих протестів «жовтих жилетів» 2018–2019 років, коли глава держави часто стикався з розгніваними хуліганами чи протестувальниками.

В 2021 році 28-річний безробітний вдарив президента по обличчю під час відвідування невеликого містечка на південному сході Франції.