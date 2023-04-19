Толпы разъяренных людей освистали Макрона из-за ожесточенной пенсионной битвы

Детали

Президент Франции подвергся критике во время визита в небольшой городок Селестат в регионе Эльзас, когда протестующие стучали кастрюлями и скандировали лозунги, в том числе «Макрон в отставку!».

«Вы скоро падете, просто подождите и увидите», - сказала одна из присутствующих французскому лидеру, назвав его правительство «коррумпированным».

Местная фабрика отключила ненадолго электричество, когда Макрон прибыл туда, там собрались демонстранты с враждебными транспарантами.

На вопрос журналиста, как он себя чувствует, президент ответил: «Было и хуже».

Накануне приезда президента в посёлок Муттершольц, около сотни людей из профсоюзов CGT и CFDT собрались перед мэрией, используя сковороды и крышки от кастрюль, а также свистки и рожки.

После нескольких просьб полиции уйти, полицейские применили силу, чтобы оттолкнуть их.

«Кастрюли не позволят Франции двигаться вперед», - сказал Макрон, посетив деревообрабатывающий завод в деревне.

«Реальность по всей стране - это не только те, кто шумит кастрюлями или ворчит», - добавил он.

Во вторник вечером во время частной поездки Макрона в Сен-Дени, к северо-востоку от Парижа, около 300 демонстрантов также выразили свой гнев в отношении его пенсионных изменений.

Макрон собирается в четверг посетить школу в южном регионе Эро.

Дополнение

Президент очень редко появлялся на публике для общения с избирателями в течение трех месяцев после объявления о крайне непопулярной пенсионной реформе, основной мерой которой является повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Политические оппоненты и профсоюзы призвали протестующих продолжить свою кампанию против закона и призвали к новому дню массовых протестов 1 мая.

Сцены напоминают визиты Макрона по Франции во время так называемых протестов «желтых жилетов» 2018–2019 годов, когда глава государства часто сталкивался с разгневанными хулиганами или протестующими.

В 2021 году 28-летний безработный ударил президента по лицу во время посещения небольшого городка на юго-востоке Франции.