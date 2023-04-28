НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Учора, 28 квітня, заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов провів зустріч в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу з помічником Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Девідом Ван Вілем. Обговорили шляхи взаємовигідного співробітництва у сфері інновацій, про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, передає УНН.
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"Сторони обговорили подальші шляхи взаємовигідного співробітництва у сфері інновацій, зокрема долучення українських стартапів до спільних інноваційних проєктів, тестування в реальних бойових умовах сучасних розробок та використання українського досвіду впровадження в короткі строки нових зразків озброєння та технологій", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Гаврилов також поінформував Альянс про практичні кроки щодо створення екосистеми інновацій та прискорення реалізації стартапів у сфері оборони з мінімізацією бюрократичних процедур.
"Зокрема при розробці та постачанні у війська сучасних безпілотних авіаційних систем українського виробництва", - зазначають у Міноборони.
Також представник Міноборони наголосив на тому, що інноваційна екосистема "має стати частиною великої євроатлантичної інноваційної екосистеми".
Ван Віль та Гаврилов домовились про продовження діалогу щодо практичного співробітництва, також і в контексті можливого залучення до діяльності Прискорювача оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики (DIANA).
Довідка
DIANA (Прискорювач оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики) був започаткований на Брюссельському саміті в 2021 році. Він створений для того аби застосовувати комерційні технології подвійного призначення в цілях оборони і безпеки.
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