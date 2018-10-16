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НАТО: РФ посилила дії проти інтеграції України до Альянсу

НАТО: РФ посилила дії проти інтеграції України до Альянсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Росія активізувала дії з контрпропаганди стосовно інтеграції України в НАТО. Про це повідомила директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова на прес-конференції, передав кореспондент УНН.

"Вона (діяльність з боку НАТО в Україні – ред.) не справляє ефекту, можливо, тому, що інша сторона думає, що діяльності досить багато, і наростила свою контрактивність, контрінформаційну діяльність, тому що їм здається, що цієї західної діяльності надто багато, і вони нарощують власну присутність і контрпропагандистську діяльність", - зазначила вона.

За її словами, зі свого боку, представники НАТО працюють в Україні досить активно. Протягом поточного року вони збільшили кількість візитів в регіони країни, зокрема в південні області, при чому зазначали активність місцевої громади щодо інтеграції в НАТО.

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"Діяльності досить багато. Питання в тому, чому вона не справляє ефекту", - підкреслила директор центру.

При цьому заступник директора Центру "Нова Європа" Катерина Зарембо додала, що, згідно з останніми соцопитуваннями, підтримка курсу в НАТО серед жителів півдня і східних областей України суттєво знизилась у порівнянні із суттєвим зростанням протягом 2014-2017 рр.

Нагадаємо, станом на серпень 2018 року близько 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки, а участь у відповідному референдумі взяли би 63% громадян, і віддали би свій голос за вступ 67% опитаних. Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Порівняно з 2012 роком, частка тих, хто вважає цей шлях кращим  за інші опції безпеки, зросла більш ніж втричі: у 2012 році вступу до НАТО як джерела безпеки надали перевагу 13%, у травні 2014 року – 33%, у вересні 2014 року – 44%, листопаді 2015 року – 46%, червні 2017 року – 47%, травні 2018 – 43%.

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