НАТО: РФ усилила действия против интеграции Украины в Альянс

"Она (деятельность со стороны НАТО в Украине - ред.) не производит эффекта, возможно, потому, что другая сторона думает, что деятельности достаточно много, и нарастила свою контрактивность, контринформационную деятельность, потому что им кажется, что этой западной деятельности слишком много и они наращивают свое присутствие и контрпропагандистскую деятельность", - отметила она.



По ее словам, со своей стороны, представители НАТО работают в Украине достаточно активно. В текущем году они увеличили количество визитов в регионы страны, в частности в южные области, причем отмечали активность местной общины по интеграции в НАТО.



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"Деятельности довольно много. Вопрос в том, почему она не производит эффекта", - подчеркнула директор центра.



При этом заместитель директора Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо добавила, что, согласно последним соцопросам, поддержка курса в НАТО среди жителей юга и восточных областей Украины существенно снизилась по сравнению с существенным ростом в течение 2014-2017 гг.



Напомним, на август 2018 года около 42% украинцев считали членство в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности, а участие в соответствующем референдуме приняли бы 63% граждан, и отдали бы свой голос за вступление 67% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС).



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По сравнению с 2012 годом, доля тех, кто считает этот путь лучше других опции безопасности, выросла более чем в три раза: в 2012 году вступление в НАТО как источник безопасности предпочли 13%, в мае 2014 года - 33%, в сентябре 2014 года - 44%, ноябре 2015 года - 46%, июне 2017 - 47%, мае 2018 - 43%.