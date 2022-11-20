НАТО не буде залучено до війни з росією - Пентагон

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Він заявив, що війна президента росії володимира путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.

"Свідома жорстокість росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - наголосив Остін.

Також голова Пентагону додав, що російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку". Остін сказав, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для росії і не прагне до конфронтації з цією країною.

"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - зазначив він.

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