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НАТО не будет вовлечено в войну с россией - Пентагон

НАТО не будет вовлечено в войну с россией - Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин отметил, что вторжение рф в Украину является угрозой не только Европе, но агрессору не удастся втянуть НАТО в войну, передает УНН.

Детали

Он заявил, что война президента россии владимира путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом для союзников по НАТО.

"Сознательная жестокость россии – это нарушение наших общих ценностей и правил войны", - подчеркнул Остин.

Также глава Пентагона добавил, что российское вторжение в Украину не только угрожает Европе, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий нам всем безопасность". Остин сказал, что НАТО является оборонным альянсом, который не представляет никакой угрозы для россии и не стремится к конфронтации с этой страной.

"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - отметил он.

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