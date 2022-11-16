Системи NASAMS мають 100% успіх у перехопленні російських ракет в Україні – Остін

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“Надані США системи ППО NASAMS досягли 100% успіху в перехопленні російських ракет в Україні”, – заявив він.

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Коментуючи роботу американських систем ППО в контексті влучення російської ракети на територію Польщі, Остін заявив, що Сполучені Штати будуть працювати з Польщею, щоб зібрати більше інформації про вибух.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що і Польща, і США мають дати згоду на участь України у розслідуванні падіння ракети у польському прикордонному селі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Дуда заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі та просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.