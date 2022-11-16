Системы NASAMS пользуются 100% успехом в перехвате российских ракет в Украине – Остин

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“Предоставленные США системы ПВО NASAMS добились 100% успеха в перехвате российских ракет в Украине”, – заявил он.

Детали

Комментируя работу американских систем ПВО в контексте попадания российской ракеты на территорию Польши, Остин заявил, что Соединенные Штаты будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации о взрыве.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что и Польша, и США должны дать согласие на участие Украины в расследовании падения ракеты в польском пограничном селе, в результате чего погибли два человека.

Дуда заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.