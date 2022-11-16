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Системы NASAMS пользуются 100% успехом в перехвате российских ракет в Украине – Остин

Киев • УНН

 • 389886 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Предоставленные США системы ПВО NASAMS добились 100% успеха в перехвате российских ракет в Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Предоставленные США системы ПВО NASAMS добились 100% успеха в перехвате российских ракет в Украине”, – заявил он.

Детали

Комментируя работу американских систем ПВО в контексте попадания российской ракеты на территорию Польши, Остин заявил, что Соединенные Штаты будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации о взрыве.

Добавим

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что и Польша, и США должны дать согласие на участие Украины в расследовании падения ракеты в польском пограничном селе, в результате чего погибли два человека.

Дуда заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.

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