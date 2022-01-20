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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

НАТО модернізує албанську авіабазу часів комуністичної епохи

НАТО модернізує албанську авіабазу часів комуністичної епохи

Київ • УНН

 • 12775 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У четвер НАТО розпочало модернізацію албанської авіабази Куцова часів комунізму, що дозволить використовувати її для операцій альянсу. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Модернізація вартістю 45,8 млн євро (52 млн доларів США) включатиме ремонт злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок та складських приміщень та призначена для підвищення оперативної сумісності НАТО та підтримки місій раннього попередження з повітря над західною балканською країною.

База в Куцові, за 80 км на південь від столиці Тирани, обслуговуватиме Албанію, а також підтримуватиме операції НАТО з повітряного постачання, матеріально-технічне забезпечення, повітряну охорону та навчання.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що рішення НАТО використовувати об'єкт як тактичну базу "підтверджує той факт, що крихітна Албанія, тим не менш, є додатковою цінністю для цього альянсу".

За даними Міноборони, модернізація має бути завершена до осені 2023 року.

Довідка

Авіабаза Куцова була збудована у 1950-х роках, коли Албанія була близьким союзником Радянського Союзу. В 1957 тут приземлився перший радянський бомбардувальник Іл-28, а пізніше були перекинуті винищувачі МіГ-17. Комуністичний режим Албанії впав у 1990 році.

Куцова залишалася військовою авіабазою, хоча її старі літаки російського та китайського виробництва перестали літати наприкінці 1990-х років.

Албанія є членом НАТО з 2009 року. Минулого року у країні пройшли багатонаціональні військові навчання Defender-Europe 21 під керівництвом армії США.

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