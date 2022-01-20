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НАТО модернизирует албанскую авиабазу времен коммунистической эпохи

НАТО модернизирует албанскую авиабазу времен коммунистической эпохи

Киев • УНН

 • 12773 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В четверг НАТО начало модернизацию албанской авиабазы Куцова времен коммунизма, что позволит использовать ее для операций альянса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Модернизация стоимостью 45,8 млн евро (52 млн долларов США) будет включать в себя ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и складских помещений и предназначена для повышения оперативной совместимости НАТО и поддержки миссий раннего предупреждения с воздуха над западной балканской страной.

База в Куцове, в 80 км к югу от столицы Тираны, будет обслуживать Албанию, а также поддерживать операции НАТО по воздушному снабжению, материально-техническому обеспечению, воздушную охрану и учения.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что решение НАТО использовать объект в качестве тактической базы "подтверждает тот факт, что крошечная Албания, тем не менее, является дополнительной ценностью для этого альянса".

По данным Минобороны, модернизация должна быть завершена к осени 2023 года.

Справка

Авиабаза Куцова была построена в 1950-х годах, когда Албания была близким союзником Советского Союза. В 1957 здесь приземлился первый советский бомбардировщик Ил-28, а позже были переброшены истребители Миг-17. Коммунистический режим в Албании пал в 1990 году.

Куцова оставалась военной авиабазой, хотя ее старые самолеты российского и китайского производства перестали летать в конце 1990-х годов.

Албания является членом НАТО с 2009 года. В прошлом году в стране прошли многонациональные военные учения Defender-Europe 21 под руководством армии США.

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