НАТО має "благати" Україну приєднатися до альянсу після завершення війни – Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що НАТО має «благати» країну приєднатися до них. Адже тільки ЗСУ знають, як воювати з російськими окупантами і можуть поділитися цим досвідом. Про це він сказав в інтерв'ю Newsweek, передає УНН.
Цитата
«У кого-небудь із вас є мільйон озброєних людей, загартовані в боях ветерани?... Якщо ви хочете мати когось, хто знає — і не просто готовий, а знає — як це зробити, запитайте Україну. Благайте їх стати частиною вашого альянсу», - сказав Пристайко, коментуючи перспективи України стати членом організації.
Доповнення
Резніков заявляв, що після війни залишиться тільки політичне рішення щодо вступу України до НАТО.
Зеленський заявив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.