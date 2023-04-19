НАТО должно "умолять" Украину присоединиться к альянсу после завершения войны – Пристайко

Цитата

«У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленные в боях ветераны?... Если вы хотите иметь кого-то, кто знает — и не просто готов, а знает — как это сделать, спросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего альянса», - сказал Пристайко, комментируя перспективы Украины стать членом организации.

Дополнение

Резников заявлял, что после войны останется только политическое решение вступления Украины в НАТО.

Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.