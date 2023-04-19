НАТО должно "умолять" Украину присоединиться к альянсу после завершения войны – Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что НАТО должна «умолять» страну присоединиться к ним. Ведь только ВСУ знают, как воевать с российскими оккупантами и могут поделиться этим опытом. Об этом он сказал в интервью Newsweek, передает УНН.
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«У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленные в боях ветераны?... Если вы хотите иметь кого-то, кто знает — и не просто готов, а знает — как это сделать, спросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего альянса», - сказал Пристайко, комментируя перспективы Украины стать членом организации.
Дополнение
Резников заявлял, что после войны останется только политическое решение вступления Украины в НАТО.
Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.