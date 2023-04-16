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После войны останется только политическое решение вступления Украины в НАТО - Резников

После войны останется только политическое решение вступления Украины в НАТО - Резников

Киев • УНН

 • 936795 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. После российско-украинской войны останется только принять политическое решение о вступлении Украины в НАТО. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в интервью испанскому La Razon, передает УНН.

Цитата

"Мы используем их (НАТО, - ред.) стандарты и их оружие. Существует большая совместимость в разведке, обучении, использовании арсенала, военной медицине... После этой войны останется только политическое решение быть членом (Альянса, - ред.) де-юре. россия является самой большой угрозой для НАТО на следующие десять лет, как было установлено на Мадридском саммите, и кто, как не мы, будет иметь прямой опыт борьбы с ней и победы над ней. Какая лучшая причина, чем это? Мы им нужны", - подчеркнул министр.

Детали

Резников также отрицает присутствие войск НАТО, о чем говорилось в "утечке секретных документов" США. Он пояснил, что в посольствах стран Альянса в Киеве присутствуют военные атташе, однако солдат и офицеров НАТО на поле боя нет.

"Они (войска Альянса, - ред.) нам не нужны и мы их не просили. У нас много человеческого ресурса. Я бы ничего не менял, потому что у нас есть опыт. Нам нужно только оружие и обучение", - резюмировал он.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потерях в рядах украинских защитников, сказал, что потери эти значительно ниже, чем у врага, и сопоставил количество потерь с количеством погибших во время землетрясения в Турции.

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