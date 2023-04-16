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Після війни залишиться лише політичне рішення вступу України в НАТО - Резніков

Після війни залишиться лише політичне рішення вступу України в НАТО - Резніков

Київ • УНН

 • 936801 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Після російсько-української війни залишиться лише ухвалити політичне рішення щодо вступу України в НАТО. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю іспанському La Razon, передає УНН.

Цитата

"Ми використовуємо їхні (НАТО, - ред.) стандарти та їхню зброю. Існує велика сумісність у розвідці, навчанні, використанні арсеналу, військовій медицині... Після цієї війни залишиться лише політичне рішення бути членом (Альянсу, - ред.) де-юре. росія є найбільшою загрозою для НАТО на наступні десять років, як було встановлено на Мадридському саміті, і хто, як ми, матимемо прямий досвід боротьби з нею та перемоги над нею. Яка краща причина, ніж це? Ми їм потрібні", - наголосив міністр.

Деталі

Резніков також заперечив присутність військ НАТО, про що йшлося у "витоку секретних документів" США. Він пояснив, що у посольствах країн Альянсу в Києві присутні військові аташе, проте солдатів та офіцерів НАТО на полі бою немає.

"Вони (війська Альянсу, - ред.) нам не потрібні і ми їх не просили. У нас багато людського ресурсу. Я б нічого не змінював, тому що у нас є досвід. Нам потрібна лише зброя та навчання", - резюмував він.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про втрати в лавах українських захисників, сказав, що втрати ці значно нижчі, ніж у ворога, і зіставив кількість втрат із кількістю загиблих під час землетрусу в Туреччині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не існує альтернативи Україні в НАТО - Резніков

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