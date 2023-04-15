Не існує альтернативи Україні в НАТО - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Альтернативи Україні в НАТО не існує. Про це під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Потрібна система гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання вирішувати щось силою. У контексті Чорноморського регіону все очевидно – не існує альтернативи НАТО. Не існує альтернативи Україні в НАТО. Ми довели свою спроможність посилити Альянс і зробили формальні кроки – подали заявку на вступ. Відсутність руху тільки продовжить невизначеність і ризики", - написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.
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Крім того, міністр повідомив, що на полях заходу зустрівся з великим другом України – заступником Генерального секретаря НАТО Мирчею Джоане, який свого часу провів блискучу роботу для забезпечення вступу Румунії до Альянсу. Обговорили актуальні проекти, зокрема, системну участь NSPA у модернізації оборонних закупівель в Україні.
"Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - резюмував Резніков.
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