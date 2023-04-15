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Захист неба, "броньований кулак", забезпечення боєприпасами: Резніков про пріоритети перед новим "Рамштайном"

Захист неба, "броньований кулак", забезпечення боєприпасами: Резніков про пріоритети перед новим "Рамштайном"

Київ • УНН

 • 650684 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Перед новим засіданням "Рамштайн" глава Міноборони Олексій Резніков провів переговори з Грецією, Кіпром, Іспанією та Румунією. Пріоритети України незмінні - захист неба, "броньований кулак", забезпечення боєприпасами, передає УНН.

Деталі

Резніков нагадав, що напередодні зустрічі у Рамштайні, яка буде етапною – адже цьому формату антикремлівської коаліції виповнюється рік, відпрацювали дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів.

"За 10 днів разом з командою відвідали Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест. Відбулися плідні зустрічі з моїми колегами – міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України", - написав Резніков у Facebook.

За його словами, "наші пріоритети відомі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.
Працюємо по різним трекам.

Додамо

Резніков наголосив, що Україну цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.

"Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів, тощо", - зазначив міністр.

Він додав, що такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого у дистанційному режимі знадобилися б тижні часу.

"Час для нас дуже важливий. Адже це збережені життя наших захисників і захисниць, захист наших мирних міст.
Робимо усе, щоб наблизити перемогу", - резюмував міністр.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня відвідає Швецію, після чого 21 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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