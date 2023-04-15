Захист неба, "броньований кулак", забезпечення боєприпасами: Резніков про пріоритети перед новим "Рамштайном"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Перед новим засіданням "Рамштайн" глава Міноборони Олексій Резніков провів переговори з Грецією, Кіпром, Іспанією та Румунією. Пріоритети України незмінні - захист неба, "броньований кулак", забезпечення боєприпасами, передає УНН.
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Резніков нагадав, що напередодні зустрічі у Рамштайні, яка буде етапною – адже цьому формату антикремлівської коаліції виповнюється рік, відпрацювали дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів.
"За 10 днів разом з командою відвідали Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест. Відбулися плідні зустрічі з моїми колегами – міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України", - написав Резніков у Facebook.
За його словами, "наші пріоритети відомі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.
Працюємо по різним трекам.
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Резніков наголосив, що Україну цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.
"Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів, тощо", - зазначив міністр.
Він додав, що такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого у дистанційному режимі знадобилися б тижні часу.
"Час для нас дуже важливий. Адже це збережені життя наших захисників і захисниць, захист наших мирних міст.
Робимо усе, щоб наблизити перемогу", - резюмував міністр.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня відвідає Швецію, після чого 21 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.