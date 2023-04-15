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Защита неба, "бронированный кулак", обеспечение боеприпасами: Резников о приоритетах перед новым "Рамштайном"

Киев • УНН

 • 650678 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Перед новым заседанием "Рамштайн" глава Минобороны Алексей Резников провел переговоры с Грецией, Кипром, Испанией и Румынией. Приоритеты Украины неизменны - защита неба, "бронированный кулак", обеспечение боеприпасами, передает УНН.

Детали

Резников напомнил, что накануне встречи в Рамштайне, которая будет этапной – ведь этому формату антикремлевской коалиции исполняется год, отработали очень интенсивный отрезок в плане международных контактов.

"За 10 дней вместе с командой посетили Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест. Состоялись плодотворные встречи с моими коллегами – министром обороны Греции Никосом Панайотопулусом, министром обороны Кипра Михалисом Георгалласом, министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром обороны Румынии Ангелом Тилваром и их командами. Цель неизменна – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины", - написал Резников в Facebook.

По его словам, "наши приоритеты известны – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.
Работаем по разным трекам".

Добавим

Резников отметил, что Украину интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Ведь это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества.

"Привлекаем помощь, договариваемся о производстве, отрабатываем программы обучения наших воинов и т.д.", - отметил министр.

Он добавил, что такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени.

"Время для нас очень важно. Ведь это сохраненные жизни наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов.
Делаем все, чтобы приблизить победу", - резюмировал министр.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию, после чего 21 апреля состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

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