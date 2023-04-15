Не существует альтернативы Украине в НАТО - Резников

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"Нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-то силой. В контексте Черноморского региона все очевидно – не существует альтернативы НАТО. Не существует альтернативы Украине в НАТО. Мы доказали свою способность усилить Альянс и сделали формальные шаги – подали заявку на вступление. Отсутствие движения только продлит неопределенность и риски", - написал Резников на своей странице в Facebook.

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Кроме того, министр сообщил, что на полях мероприятия встретился с большим другом Украины – заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, который в свое время провел блестящую работу для обеспечения вступления Румынии в Альянс. Обсудили актуальные проекты, в частности, системное участие NSPA в модернизации оборонных закупок в Украине.

"Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - резюмировал Резников.

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