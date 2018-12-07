Наступного тижня у ЄС розглядатимуть санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Наступного тижня на порядку денному засідання Ради ЄС постане питання щодо продовження європейських санкцій проти РФ. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Києві, передає кореспондент УНН.
"Наступного тижня буде проходити засідання Ради ЄС, і ми будемо обговорювати питання санкцій, яке також включене у наш порядок денний. Я сподіваюсь, що ми будемо підтримувати всі ті старі санкції, які вже введені на основі мінських домовленостей. Ми не будемо, можливо, піднімати питання міжнародних санкцій", - зазначила вона.
Вона нагадала, що Литва вже запровадила національні санкції, які не дозволять окремим громадянам РФ займатись, зокрема, економічною діяльністю в Литві.
"Вони (громадяни РФ, що потрапили під санкції – ред.) є відповідальними за атаку біля Керченської протоки", - додала вона.
Раніше спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що США та Європа можуть посилити санкції щодо Росії або запровадити нові санкції через захоплення українських моряків та суден у районі Керченської протоки.