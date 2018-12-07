Литва застосувала національні санкції проти РФ через агресію на Азові

"Ми знаємо на сьогодні, що міжнародні організації не прийняли ніяких санкцій проти російських дій. Проте ми прийняли свої національні санкції в знак протесту проти атаки в Керченській протоці", - сказала президент.



За її словами, Литва також прийняла рішення надавати Україні допомогу в формі амуніції, воєнних інструкторів, гуманітарної допомоги.



Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ Литви пропонує ввести обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за акт агресії в Керченській протоці та Чорному морі.



Нагадаємо, остаточна відповідь США та ЄС на атаку Росії в Азовському морі ще формується і в арсеналі американського уряду та їхніх союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключено можливості обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерну опцію" відключення Росії від SWIFT.



25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.