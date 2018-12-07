Литва применила национальные санкции против РФ из-за агрессии на Азове

"Мы знаем сегодня, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий. Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", - сказала президент.



По ее словам, Литва также приняла решение предоставлять Украине помощь в форме амуниции, военных инструкторов, гуманитарной помощи.



Как сообщал УНН, министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и Черном море.



Напомним, окончательный ответ США и ЕС на атаку России в Азовском море еще формируется и в арсенале американского правительства и их союзников остается еще немало рычагов давления на Россию. В частности, не исключено возможности ограничения права российских судов заходить в порты, как и "ядерную опцию" отключение России от SWIFT.



25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.