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Литва применила национальные санкции против РФ из-за агрессии на Азове

Киев • УНН

 • 12077 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Литва применила национальные санкции против Российской Федерации из-за агрессии в отношении украинских моряков у Керченского пролива. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

Литва применила национальные санкции против РФ из-за агрессии на Азове

"Мы знаем сегодня, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий. Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", - сказала президент.

По ее словам, Литва также приняла решение предоставлять Украине помощь в форме амуниции, военных инструкторов, гуманитарной помощи.

Как сообщал УНН, министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и Черном море.

Напомним, окончательный ответ США и ЕС на атаку России в Азовском море еще формируется и в арсенале американского правительства и их союзников остается еще немало рычагов давления на Россию. В частности, не исключено возможности ограничения права российских судов заходить в порты, как и "ядерную опцию" отключение России от SWIFT.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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