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На следующей неделе в ЕС будут рассматривать санкции против РФ

Киев • УНН

 • 15046 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На следующей неделе в повестке дня заседания Совета ЕС встанет вопрос о продлении европейских санкций против РФ. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

На следующей неделе в ЕС будут рассматривать санкции против РФ

"На следующей неделе будет проходить заседание Совета ЕС, и мы будем обсуждать вопрос санкций, что также включено в нашу повестку дня. Я надеюсь, что мы будем поддерживать все те старые санкции, которые уже введены на основе минских договоренностей. Мы не будем, возможно, поднимать вопрос международных санкций", - отметила она.

Она напомнила, что Литва уже ввела национальные санкции, которые не позволят отдельным гражданам РФ заниматься, в частности, экономической деятельностью в Литве.

"Они (граждане РФ, попавшие под санкции - ред.) ответственны за атаку у Керченского пролива", - добавила она.

Ранее спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за захвата украинских моряков и судов в районе Керченского пролива.

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