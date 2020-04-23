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Наступного тижня "Мрія" виконає ще один рейс з КНР

Наступного тижня "Мрія" виконає ще один рейс з КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Транспортний літак АН-225 "Мрія" наступного тижня планує виконати ще один рейс в Україну. Про це написав секретар РНБО України Олексій Данілов у своїй сторінці у Facebook.

"Мрія" найпотужнійший і найкращий літак у світі! Сьогодні в Україну була доставлена безпрецедентна за обсягом партія медичного вантажу з КНР - 100 тон! Мільйони захисних масок, захисних костюмів та окулярів, які будуть передані до медичних закладів і аптек. Літак з таким необхідним нашій державі вантажем зустрічав Президент України Володимир Зеленський. За тиждень очікуємо, ще один рейс "Мрії" на заявку України", - написав Данілов.

Як повідомлялося в УНН, транспортний літак АН-225 "Мрія" сьогодні привіз до України з КНР 12 мільйонів масок для лікарень та аптечних мереж.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем прибув до України з КНР.

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