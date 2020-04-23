Літак "Мрія" привіз до України з КНР 12 млн масок – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Транспортний літак АН-225 “Мрія” сьогодні привіз до України з КНР 12 мільйонів масок для лікарень та аптечних мереж. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми зустрічаємо нашу легендарну „Мрію“ з одним з найбільших вантажів за останні тижні... з Китайської народної республіки. Наша „Мрія“ привезла в Україну 12 мільйонів масок, як для лікарень так й для аптечних мереж”, — сказав Зеленський.
За його словами, також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків та понад 100 тисяч захисних костюмів п’ятого рівня захисту.
“У нас рекорд з об’єму вантажу, який увійде в книгу рекордів Гіннесу”, — розповів Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня транспортний літак АН-225 “Мрія” з медичним вантажем прибув до України з КНР.