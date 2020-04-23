Самолет "Мрия" привез в Украину из КНР 12 млн масок - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Транспортный самолет Ан-225 “Мрия” сегодня привез в Украину из КНР 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы встречаем нашу легендарную „Мрию“ с одним из крупнейших грузов за последние недели... с Китайской народной республики. Наша „Мрия“ привезла в Украину 12 миллионов масок, как для больниц так и для аптечных сетей ”, - сказал Зеленский.
По его словам, также привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.
“У нас рекорд по объему груза, который войдет в книгу рекордов Гиннеса”, — рассказал Зеленский.
Напомним, сегодня, 23 апреля транспортный самолет АН-225 “Мрия” с медицинским грузом прибыл в Украину с КНР.