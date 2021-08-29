Наставник "Колоса" подав у відставку після поразки 0:7

Деталі

Андрій Засуха ухвалив це рішення та запропонував Руслану Костишину залишитись працювати у структурі клубу. Костишин, своєю чергою, прийняв пропозицію президента клубу і залишився працювати в "Колосі".

Виконувачем обов’язків головного тренеру "Колосу" наразі буде Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина у його тренерському штабі.

Зауважимо, що під керівництвом Костишина команда пройшла шлях від аматорського колективу першості Київської області до елітного українського дивізіону Прем’єр-Ліги та учасника Єврокубків.

Контекст

Вчора "Колос" зазнав нищівної поразки від "Динамо" з рахунком 0:7.