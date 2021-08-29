Наставник "Колоса" подав у відставку після поразки 0:7
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Головний тренер ФК "Колос" Руслан Костишин подав у відставку, про що повідомив президенту клубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті "Колоса".
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Андрій Засуха ухвалив це рішення та запропонував Руслану Костишину залишитись працювати у структурі клубу. Костишин, своєю чергою, прийняв пропозицію президента клубу і залишився працювати в "Колосі".
Виконувачем обов’язків головного тренеру "Колосу" наразі буде Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина у його тренерському штабі.
Зауважимо, що під керівництвом Костишина команда пройшла шлях від аматорського колективу першості Київської області до елітного українського дивізіону Прем’єр-Ліги та учасника Єврокубків.
Контекст
Вчора "Колос" зазнав нищівної поразки від "Динамо" з рахунком 0:7.