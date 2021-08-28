Сім м'ячів без відповіді: "Динамо" здобуло розгромний виграш в УПЛ

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У рамках 6-го туру чемпіонату України київське "Динамо" приймало на НСК "Олімпійський" ковалівський "Колос", повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

В цьому матчі відбулася феєрія голів у перші 45 хвилин. Голи Шапаренка, Кендзьори, Буяльського і Циганкова, а також дубль Де Пени допомогли "біло-синім" повести у рахунку 6:0. Ще один м'яч відбувся від Циганкова після перерви.

Таким чином, надупевнена перемога "Динамо" - 7:0. Кияни трохи не дотягнули до свого рекорду результативності в чемпіонатах України (перемога над маріупольським "Іллічівцем" - 9:0 у жовтні 2010-го), але від цього настрій напевно у "біло-синіх" не зіпсувався.

Доповнення

"Динамо" із 16 очками йде одноосібним лідером турнірної таблиці. "Колос" набрав 5 балів.

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