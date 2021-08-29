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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Актуальное
Наставник "Колоса" подал в отставку после поражения 0:7

Наставник "Колоса" подал в отставку после поражения 0:7

Киев  •  УНН

 • 18718 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Главный тренер ФК "Колос" Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию на сайте "Колоса".

Детали

Андрей Засуха принял это решение и предложил Руслану Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин, в свою очередь, принял предложение президента клуба и остался работать в "Колосе".

Исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" пока будет Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе.

Отметим, что под руководством Костышина команда прошла путь от любительского коллектива первенства Киевской области до элитного украинского дивизиона Премьер-Лиги и участника Еврокубков.

Контекст

Вчера "Колос" потерпел сокрушительное поражение от "Динамо" со счетом 0:7.

Украинские Национальные Новости

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