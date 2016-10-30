Наслідки землетрусу в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У мережі з'явилося відео, на якому показані наслідки землетрусу в Італії. Про це повідомляє УНН із посиланням на канал Euronews на Youtube.
Землетрус стався в центральній частині країни вранці в неділю, 30 жовтня. Епіцентр знаходився в зоні між областями Марке і Умбрія. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Підземний поштовх призвів до значних руйнувань в містах, що знаходяться поруч з епіцентром — в тому числі в Норчі, преч і Кастельсантанджело-суль-Нера. Постраждали кілька десятків людей, про загиблих не повідомляється.