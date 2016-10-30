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15 марта, 19:03 • 116293 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140074 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132366 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113980 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106150 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101944 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136581 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132520 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Последствия землетрясения в Италии

Последствия землетрясения в Италии

Киев • УНН

 • 12922 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В сети появилось видео, на котором показаны последствия землетрясения в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Euronews на Youtube.

Землетрясение произошло в центральной части страны утром в воскресенье, 30 октября. Эпицентр находился в зоне между областями Марке и Умбрия. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах, находящихся рядом с эпицентром - в том числе в Норчи, Преч и Кастельсантанджело-суль-Нера. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщается.

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