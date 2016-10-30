Последствия землетрясения в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В сети появилось видео, на котором показаны последствия землетрясения в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Euronews на Youtube.
Землетрясение произошло в центральной части страны утром в воскресенье, 30 октября. Эпицентр находился в зоне между областями Марке и Умбрия. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах, находящихся рядом с эпицентром - в том числе в Норчи, Преч и Кастельсантанджело-суль-Нера. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщается.