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Населення Південної Кореї скорочується третій рік поспіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Згідно з урядовими даними, опублікованими в неділю, населення Південної Кореї скорочується три роки поспіль, а кількість будинків на одну особу наближається до 10 мільйонів. Про це пише Yonhap, передає УНН.

Населення Південної Кореї скорочується третій рік поспіль

Деталі

За даними Міністерства внутрішніх справ та безпеки, на кінець 2022 року зареєстроване населення країни становило майже 51,44 мільйона осіб, що на 0,39% менше, ніж у 2021 році.

Домогосподарства, що складаються з однієї людини, збільшилися до 9,72 мільйонів, що становить 41% усіх домогосподарств. Для порівняння, домогосподарства із двох осіб становили 65,2% від загальної кількості.

Згідно з офіційними даними, середня кількість людей на сім'ю впала до нового мінімуму - 2,17.

Чоловіче населення скорочується четвертий рік поспіль до 25,63 млн. чоловік, а жіноче населення скорочується два роки поспіль до 25,80 млн. осіб.

Люди віком 50 років становлять 16,7% населення, а особи віком 65 років і старше – 18%.

Очікується, що до 2025 року Південна Корея стане надстарим суспільством, де люди віком 65 років і старші становитимуть 20% від загальної чисельності населення, згідно з інформаційним агентством Yonhap.

Країна стала старим суспільством у 2017 році, коли частка таких людей перевищила 14%.

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