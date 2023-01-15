Населення Південної Кореї скорочується третій рік поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Згідно з урядовими даними, опублікованими в неділю, населення Південної Кореї скорочується три роки поспіль, а кількість будинків на одну особу наближається до 10 мільйонів. Про це пише Yonhap, передає УНН.
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За даними Міністерства внутрішніх справ та безпеки, на кінець 2022 року зареєстроване населення країни становило майже 51,44 мільйона осіб, що на 0,39% менше, ніж у 2021 році.
Домогосподарства, що складаються з однієї людини, збільшилися до 9,72 мільйонів, що становить 41% усіх домогосподарств. Для порівняння, домогосподарства із двох осіб становили 65,2% від загальної кількості.
Згідно з офіційними даними, середня кількість людей на сім'ю впала до нового мінімуму - 2,17.
Чоловіче населення скорочується четвертий рік поспіль до 25,63 млн. чоловік, а жіноче населення скорочується два роки поспіль до 25,80 млн. осіб.
Люди віком 50 років становлять 16,7% населення, а особи віком 65 років і старше – 18%.
Очікується, що до 2025 року Південна Корея стане надстарим суспільством, де люди віком 65 років і старші становитимуть 20% від загальної чисельності населення, згідно з інформаційним агентством Yonhap.
Країна стала старим суспільством у 2017 році, коли частка таких людей перевищила 14%.