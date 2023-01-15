Население Южной Кореи сокращается третий год подряд

Детали

По данным Министерства внутренних дел и безопасности, на конец 2022 года зарегистрированное население страны составляло почти 51,44 миллиона человек, что на 0,39% меньше, чем в 2021 году.

Домохозяйства, состоящие из одного человека, увеличились до 9,72 миллионов, что составляет 41% всех домохозяйств. Для сравнения, домохозяйства из двух человек составляли 65,2% от общего количества.

Согласно официальным данным, среднее количество людей на семью упало до нового минимума - 2,17.

Мужское население сокращается четвертый год подряд до 25,63 млн. человек, а женское население сокращается два года подряд до 25,80 млн. человек.

Люди в возрасте 50 лет составляют 16,7% населения, а лица в возрасте 65 лет и старше – 18%.

Ожидается, что к 2025 году Южная Корея станет сверхстарым обществом, где люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 20% от общей численности населения, согласно информационному агентству Yonhap.

Страна стала старым обществом в 2017 году, когда доля таких людей превысила 14%.