Население Южной Кореи сокращается третий год подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Согласно правительственным данным, опубликованным в воскресенье, население Южной Кореи сокращается три года подряд, а количество домов на одного человека приближается к 10 миллионам. Об этом пишет Yonhap, передает УНН.
Детали
По данным Министерства внутренних дел и безопасности, на конец 2022 года зарегистрированное население страны составляло почти 51,44 миллиона человек, что на 0,39% меньше, чем в 2021 году.
Домохозяйства, состоящие из одного человека, увеличились до 9,72 миллионов, что составляет 41% всех домохозяйств. Для сравнения, домохозяйства из двух человек составляли 65,2% от общего количества.
Согласно официальным данным, среднее количество людей на семью упало до нового минимума - 2,17.
Мужское население сокращается четвертый год подряд до 25,63 млн. человек, а женское население сокращается два года подряд до 25,80 млн. человек.
Люди в возрасте 50 лет составляют 16,7% населения, а лица в возрасте 65 лет и старше – 18%.
Ожидается, что к 2025 году Южная Корея станет сверхстарым обществом, где люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 20% от общей численности населения, согласно информационному агентству Yonhap.
Страна стала старым обществом в 2017 году, когда доля таких людей превысила 14%.