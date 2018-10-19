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Насалик: "Центренерго" практично вже не буде споживати антрацит

Насалик: "Центренерго" практично вже не буде споживати антрацит

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У 2017-2018 роках Україні вдалося скоротити споживання імпортного вугілля практично у два рази - з 10,5 млн до 5 млн тонн, і генерація "Центренерго" практично вже не буде вживати антрацитову групу вугілля. Про це під час круглого столу заявив міністр енергетики Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день, після того, що відбулося по блокаді територій (ОРДЛО – ред.), у нас взагалі виник дефіцит порядка 10,5 млн тонн (вугілля – ред.)… Нам вдалось вже в 2017-2018 роках скоротити споживання імпортного вугілля практично у два рази - з 10,5 млн до 5 млн тонн. На сьогодні, я хочу повідомити, що генерація "Центренерго" практично вже не буде вживати антрацитову групу вугілля", - повідомив Насалик.

Раніше Міненерго повідомило про недостатні запаси антрацитового вугілля і мазуту.

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